Şaka tatsız bitti! Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun yüzüne cam sebil patladı

İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan 27 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı.

YÜZÜNE PATLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve eğlenceli halleriyle sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı. Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.

BARIŞ AKARSU PROJESİNDEN ÇEKİLDİ

Aslı Bekiroğlu, haziran ayında katıldığı bir davette Barış Akarsu'nun hayatının anlatılacağı film projesinden bahsederken sorulara gülerek yanıt vermiş ve şarkıcının ölümüyle ilgili "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" demişti. Açıklamasıyla kısa sürede gündem olan oyuncu, tepkilerin ardından projeden çekilmişti.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı. Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan "Beni Böyle Sev" isimli dizide "Ayça" rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında "Adı Mutluluk" ve 2016 yılında "Gülümse Yeter" isimli dizilerde rol almıştır.