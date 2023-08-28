Sahte nikah iddiasına cevap veren Tuğçe Tayfur içini döktü: Üzerime karabasanlar geldiğinde eşim karşıma çıktı

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısıyla davalık olduktan kısa bir süre sonra Muhammet Aydın ile evlendi. Nikahının sahte olduğu iddia edilen Tayfur, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hem nikah defterini gösterdi hem yaşadığı zor günleri anlattı.

"MANEVİ OLARAK KAYBOLUYORDUM, İNADIĞIM NE VARSA GİDİYORDU"

Evliliğinin gerçek olduğunu ispatlamak için eşiyle nikah defterine imza attıkları anı yayınlayarak şu sözlerle içini döktü: "Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyormuş bazı magazin profillerine. Ben çok kötü günler geçirdim evet.. Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu, Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş.. İnandığım ne varsa gidiyordu elimden, güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyordu bana yaşatılanlar. Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım. Derken Muhammet'im çıktı karşıma, sanki Allah 'tamam bitti sınavın' der gibi gönderdi onu bana. İkimizin de kalbine öyle masum, öyle içten sıcaklık verdi işte..."

"KADINLAR, EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ"

"Sonra tabiri caizse dağ gibi durdu yanımda, yaşatılan şeylere şahit oldukça daha da sarıldı bana ve ailemden bir parça oldu. Allah ilmek ilmek işledi bizi birbirimize. Muhammet için yine 'fake' hesaplardan iftiralar atıldı, yazmadığı şeyleri yazmış gibi gösterdiler, devletin izin verdiği ruhsatlı silahı gözüktü diye 'mafya' dediler, bazı kişilerle ortak takibi olan kadınlar Muhammet'in Instagram hesabının DM kutusuna tanışma yazıları, çıplak resimleri göndererek iğrenç oyunlar kurdular. Ama Allah Muhammet'i boşuna göndermemişti bana, işinde gücünde o da sadece yuvam olsun çoluk çocuk huzurlu, sakin bir hayatım olsun, ahiretimize hazırlık yapabileceğim bir eşim olsun diyen bir adam."

"BİZE YAŞATMAYA ÇALIŞTIKLARINIZ SİZE DÖNER"

"Biz evlendik ama kuduranlar daha da kudurmaya başlamış. Siz böyle yaptıkça biz daha da kenetleniyoruz halbuki. Umarım, bize yaşatmaya çalıştığınız ne varsa size döner çünkü siz insanlıktan nasibini almayan dinin arkasına saklanıp aslında şeytana uşaklık eden varlıklarsınız. He bu arada biz ne İstanbul'da ne de Sivas'ta evlenmedik. Isparta'da aile dostumuz Ümit amcanın köy evinde el ele tutuşarak bağlanmış kalplerimizi imzayla taçlandırdık. Düğün istemedik, düğün zaten bizim için şuan kurduğumuz bu yuva.. Sabah namazlarımızda Muhammet'le ettiğimiz dualardan biri Allah nazarlardan hain insan görünümlü şeytanlardan uzak tutsun ailemizi. Amin. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum."