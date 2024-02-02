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Sahneye çıktığı kadınlar matinesinde sadece kendisi eğlenen Kemal Doğulu alay konusu oldu

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Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.

Bir dönem moda programında jürilik yapan Kemal Doğulu aynı zamanda DJ'lik makyajla da yakından ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de kadınlar matinesi düzenleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar dikkat çekti.

Jüriliğe ara veren ve uzun süredir bir projede yer almayan Kemal Doğulu, kadınlar matinelerinde sahneye çıkmaya başladı. Son olarak Denizli'de sevenleriyle buluşan Doğulu, sahnede şarkı söylerken bir yandan da dans etti. Ünlü ismin o anlarını kayda alan birçok kadının hiç eğlenmediği ve yüzlerinin hiç gülmediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Alay konusu olan Kemal Doğulu, herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte Doğulu'nun videosuna yapılan bazı yorumlar...

Sahneye çıktığı kadınlar matinesinde sadece kendisi eğlenen Kemal Doğulu alay konusu oldu

Sahneye çıktığı kadınlar matinesinde sadece kendisi eğlenen Kemal Doğulu alay konusu oldu

Sahneye çıktığı kadınlar matinesinde sadece kendisi eğlenen Kemal Doğulu alay konusu oldu

Sahneye çıktığı kadınlar matinesinde sadece kendisi eğlenen Kemal Doğulu alay konusu oldu

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Kemal Doğulu Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

HainKOXPER :

Ajdarın performansından alıntı yapmış kimse hiperstar gibi olamaz kusura bakmasın

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