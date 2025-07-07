Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki

Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki
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Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki
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Antalya Kumluca'da düzenlenen bir etkinliğin final konseri, unutulmaz bir kazaya sahne oldu. TRT sanatçısı Nurcan Altınok, şarkı söylediği sırada sahneye izinsiz giren amatör bir drone'un hedefi oldu. Drone doğrudan sanatçının kafasına çarptı. Kısa süreli paniğe rağmen, "Kafam gitti" diyerek durumu esprili bir dille karşılayan Altınok, konserine profesyonelce devam etti.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri, geleneksel yarışmalar ve konserlerle dolu dolu geçti. Ancak festivalin son konseri, yaşanan beklenmedik kazayla hafızalara kazındı.

TRT sanatçısı Nurcan Altınok, sahnede şarkısını seslendirdiği sırada havada uçurulan amatör bir drone, doğrudan sanatçının kafasına çarptı. Anlık bir şok yaşayan Altınok, şaşkınlığını "Kafam gitti!" sözleriyle dile getirirken, kalabalık kısa süreli bir paniğe kapıldı.

ESPRİLİ TEPKİ

Olayın ardından Altınok'un sergilediği soğukkanlılık ise takdir topladı. Yaralanmadığı öğrenilen sanatçı, "Onun ehliyetini alın!" diyerek mizahi bir yaklaşımla durumu hafifletirken, sahneye geri döndü ve konserine kaldığı yerden devam etti. İzleyiciler, bu profesyonel tavrı alkışlarla karşıladı.

Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Sahnedeyken başına drone çarptı! Sanatçı Nurcan Altınok'tan soğukkanlı tepki

Sahnede talihsiz kaza! Kimse ne olduğuna anlam veremedi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

drone kumandayla yönlendiriliyor kafasına gelirken başka yöne neden çevrilmemiş

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ya beceriksiz kullanici, yada bilerek yapilan bise...

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