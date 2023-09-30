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Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in oğlu Deniz Şahin ile Naz Ünal evlendi

Konyaaltı ilçesindeki Megasaray Westbeach Antalya Oteli'nde düzenlenen çiftin düğün törenine yakınlarının yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar da katıldı. Kemal Şahin, oğlu ve gelinine bir ömür mutluluklar diledi.