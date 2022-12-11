Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filminde sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan 7. filmi dün yayınlandı. Merakla beklenen filmdeki sürpriz şarkıcı izleyenleri şaşırttı. Filme konuk olarak dahil olan Murat Dalkılıç tam not aldı.

Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde dijital yayın platformu üzerinden izleyiciler ile buluştu. Şahan Gökbakar'ın günler öncesinden "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notuyla duyurduğu Recep İvedik 7 sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FİLMDE TOPLUMSAL OLAYLARA DEĞİNİLDİ

Film Recep İvedik'in yakın arkadaşı Nurullah'la büyükannesinin köy evine yerleşmesiyle başlayan olaylar silsilesiyle başlar. İzleyiciyi kahkahalara boğan birbirinden eğlenceli sahnelerin olduğu filmde toplumsal sorunlara değinilmesi dikkat çekti.

MURAT DALKILIÇ SÜRPRİZ OLDU

Final sahnesiyle çok konuşulan filmde sürpriz bir konuk oyuncu yer alıyor. Herkesin merak ettiği o sürpriz isim Murat Dalkılıç. Küçük bir rol alsa da Dalkılıç'ın filmde yer alması olumlu yorumlara neden oldu.