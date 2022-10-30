Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken paylaşım

Oyuncu Şahan Gökbakar, yerli otomobil Togg'un banttan inişinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gökbakar yerli otomobil için "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi" yorumunu yaptı.

Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen resmi törenle açıldı. İlk aracı banttan indiren Erdoğan, üretim bandından aldığı aracı konuşma yapacağı sahneye kadar getirdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Yerli otomobil ülkede büyük heyecan yaşanırken oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Şahan Gökbakar, Togg ile ilgili "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN YERLİ OLMASINA GEREK YOK"

Ünlü oyuncu sözlerine şu şekilde devam etti; Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok. Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeter ki geliştirelim, büyütelim. Ha şunu da ekleyeyim, dünyaca ünlü otomotiv şirketi Volvo'yu Çinliler kaça aldı? 1.8 milyar dolara. Yani son 2-3 yılda sırf dolar kurunu tutabilmek için harcanan merkez bankası rezervinin, hepimizin parasının yüzde biri kadar. Bu da işin başka bir boyutu. Bilmem anlatabildim mi?"