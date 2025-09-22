Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya gönderme

"Konuşanlar" programının yeni sezonu, daha ilk bölümünde dikkat çekici bir polemiğe sahne oldu. Programın sunucusu Hasan Can Kaya, sahneye çıkardığı bir seyirciyi ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a benzetti. Hatta bu benzetmeyi desteklemek için Gökbakar'ın 10 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını da ekrana yansıttı.

Söz konusu anları izleyen Gökbakar ise sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, sahneye çıkan seyirciyi göstererek esprili bir dille, "Allah aşkına, bu çocuk bana mı benziyor? Eğer bana benziyorsa Hasancan da ona benziyor" sözleriyle yanıt verdi.

Gökbakar'ın bu göndermesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler iki komedyen arasındaki bu karşılıklı espriyi eğlenceli bulurken, Hasancan Kaya'nınGökbakar'a nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.