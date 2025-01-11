Şahan Gökbakar canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı tiye aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu. Canlı yayına bir kavanoz içerisinde Gabar'dan çıkarılan petrol ile katılan Bakan Bayraktar'ın sunucu Ahmet Hakan ile arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.

AHMET HAKAN'IN PETROL KOKLADIĞI ANLAR GÜNDEMDE

Kavanozu alan Ahmet Hakan, Bakan Bayraktar'a "Peki açıp koklayabilir miyim? Siz hiç kokladınız mı?" diye sorarak petrolü kokladı. Hakan, "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku, biraz daha ağır." dedi.

ŞAHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Ahmet Hakan'ı tiye aldığı bir video geldi.

YORUM YAĞDI

Gökbakar'ın paylaştığı video yüz binlerce izlenmeye ulaşırken, çok sayıda da yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Muhteşem oyunculuk" ifadelerini kullandı.