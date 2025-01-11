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Şahan Gökbakar canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı tiye aldı

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Ahmet Hakan, programında ağırladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın getirdiği Gabar petrolünü kokladı. Hakan'ın petrolü koklaması sosyal medyada da çok konuşulurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar o anları tiye alan bir video paylaştı. Video kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşırken, "Muhteşem oyunculuk" yorumları yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu. Canlı yayına bir kavanoz içerisinde Gabar'dan çıkarılan petrol ile katılan Bakan Bayraktar'ın sunucu Ahmet Hakan ile arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.

Şahan Gökbakar canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı tiye aldı

AHMET HAKAN'IN PETROL KOKLADIĞI ANLAR GÜNDEMDE

Kavanozu alan Ahmet Hakan, Bakan Bayraktar'a "Peki açıp koklayabilir miyim? Siz hiç kokladınız mı?" diye sorarak petrolü kokladı. Hakan, "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku, biraz daha ağır." dedi.

Şahan Gökbakar canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı tiye aldı

ŞAHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Ahmet Hakan'ı tiye aldığı bir video geldi.

YORUM YAĞDI

Gökbakar'ın paylaştığı video yüz binlerce izlenmeye ulaşırken, çok sayıda da yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Muhteşem oyunculuk" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı tiye aldı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasin Şenol:

Kaçakçı gitsinde kendi Kaçak yaptığı villanın. Skeçini yapsın

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıMurat Uzun:

ahmet abi iyi adamdır tiye almayın onu

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıHalil Durmaz:

Karadeniz de bulunan gaz ne oldu bulunduysa gaz nerede

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