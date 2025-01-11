Şahan Gökbakar canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı tiye aldı
Ahmet Hakan, programında ağırladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın getirdiği Gabar petrolünü kokladı. Hakan'ın petrolü koklaması sosyal medyada da çok konuşulurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar o anları tiye alan bir video paylaştı. Video kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaşırken, "Muhteşem oyunculuk" yorumları yapıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu. Canlı yayına bir kavanoz içerisinde Gabar'dan çıkarılan petrol ile katılan Bakan Bayraktar'ın sunucu Ahmet Hakan ile arasında yaşanan diyalog sosyal medyada çok konuşuldu.
AHMET HAKAN'IN PETROL KOKLADIĞI ANLAR GÜNDEMDE
Kavanozu alan Ahmet Hakan, Bakan Bayraktar'a "Peki açıp koklayabilir miyim? Siz hiç kokladınız mı?" diye sorarak petrolü kokladı. Hakan, "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku, biraz daha ağır." dedi.
ŞAHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN VİDEO
Canlı yayındaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Ahmet Hakan'ı tiye aldığı bir video geldi.
YORUM YAĞDI
Gökbakar'ın paylaştığı video yüz binlerce izlenmeye ulaşırken, çok sayıda da yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Muhteşem oyunculuk" ifadelerini kullandı.