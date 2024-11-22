Safran Hasadı Festivali'nde organizasyon krizi! 2 ünlü isim mağdur edildi

Programda konuşan Gökay Kalaycıoğlu, aylar öncesinden festival için teklif aldıklarını, çekim günlerini belirlediklerini ve prensipte anlaştıklarını ifade etti. Ancak son anda belediye tarafından organizasyonun başka bir ekibe devredildiğini belirterek şunları söyledi:

''Bizim işimiz ajandayı yönetmek. Safranbolu Belediyesi ile anlaştık diye düşünerek planımızı yaptık. Ama ne olduysa, belediye başkanı Elif Köse'nin İstanbul seyahatinden sonra işler değişti. Bizi ve Hakan Solaker'i mağdur ettiniz.''

''SAFRAN EMİN ELLERDE DEĞİL''

Festival organizasyonunun değişim gerekçesini sorgulayan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Elif Köse'nin İstanbul'da ağırlanmasının ardından kararını değiştirdiğini ima etti. Hakan Solaker ise bu duruma tepki gösterdi. Solaker, ''Safranbolu gibi tarihi bir kentte liyakate dayalı bir yönetim olmalı. Ama burada yapılan, kişisel ağırlamalara dayalı bir tercih gibi görünüyor. İstanbul'da ağırlayanlar, güzel ağırladılar diye mi festival organizasyonunu devraldı? Eğer mesele bu ise, bize gelseniz biz de sizi güzel ağırlardık.'' dedi.

''Beni ve Hakan Solaker'i mağdur ettiniz'' diye konuşan Gökay Kalaycıoğlu, Bir vatandaş olarak olarak söylüyorum Safran emin ellerde değil. Bize açıklama organizatör Murat Çiçek'ten geldi. Geçtiğimiz sene organizasyonu yapan ve bu sene de yapacak olan. O da yapamıyor. Açıklama da şu: Elif Köse hanımefendi İstanbul'a ziyarette bulunuyor. Çok güzel ağırlanıyor, gezdiriliyor. Onu gezdirenlere 'Bu sene siz yapın bu organizasyonu' diyor. Siz kendi aranızda bu konuyu nasıl değerlendirdiniz bilmiyorum. Ben kameralara konuşurum. Gerekçeli sebebiniz neydi?'' ifadelerine yer verdi.