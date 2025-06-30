Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
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Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayrana 18 bin TL hesap geldiğini belirterek, fahiş fiyatlar nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve uzun yıllardır birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk, yaz tatili için gittikleri Bodrum'da karşılaştıkları yemek fiyatları karşısında deyim yerindeyse küçük dilini yuttu. Sade bir menüyle büyük bir sürpriz yaşayan ikili, Bodrum'daki bazı mekanlarda yaşanan fahiş fiyatlara isyan etti.

İKRAM DEDİLER, HESAP GELDİ: 18 BİN TL

Faik Öztürk, misafir olarak ağırlandıkları mekânda yalnızca iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini, ancak bu menü için tam 18 bin TL hesap çıkarıldığını belirtti. Duruma tepki gösteren Öztürk, "Çok pahalıydı. Bodrum öyle bir yer değil, her keseye uygun yemek yenecek yerler var. Bodrum'un adını yanlış çıkartmasınlar. Çünkü Bodrum'un esnafı da bu durumdan etkileniyor" ifadelerini kullandı.

SAFİYE SOYMAN: FİYATI DUYUNCA DONAKALDIK

Safiye Soyman da yaşadıkları bu durumu şaşkınlıkla anlattı. Soyman, ikram olarak sunulan bu sade menüye böylesine yüksek bir bedel biçilmesini kabul edemediklerini belirterek şöyle konuştu,"Biz oraya konuk olarak gittik. Masada öyle abartılı bir şey yoktu. Hesap geldiğinde adeta donup kaldık. Gerçekten çok şaşırdık."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımehmet:

memleketin cılkı çıktı.hükümet hala iyi diye halkı avuta dursun. ama asıl sebeb akp hükümetidir.

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Turist kazığı yemişler.

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Haber YorumlarıDi:

Yunan adalarına gidin onlar daha insaflı

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Gözden düşünce bir çeşit reklam

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Vasat biryere gidiyosun hepsini geçtik 0.5 su 30,40,50 öyle gidiyor lan 5 lira bu nun alınışı bu ne açgözlülük

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