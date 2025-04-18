Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Safiye Soyman halka karıştı. Ünlü şarkıcı, İstanbul metrosunda seyahat ederken çektiği bir videoyu paylaşarak toplu taşımayı tercih etmesinin nedenlerini açıkladı.

"BEŞİNCİ DENEYİMİM"

"Ben insan değil miyim? Tabii ki bineceğim!" diyerek metro kullanmayı tercih ettiğini açıklayan Soyman, trafik çilesine dayanamadığını belirtti. Soyman, "Bak ne kadar rahatlık görüyor musun? Bu benim sayılı beşinci deneyimim ama her defasında daha çok seviyorum. Halka karışmayı seviyorum. Trafikten fenalık geliyor. Önemli olan rahatlık ve çabukluk," sözleriyle toplu taşımanın keyfini çıkardığını dile getirdi.

15 DAKİKADA OSMANBEY'E GİTTİ

Soyman, metro sayesinde İstanbul'un trafik karmaşasından kaçmayı başardığını söyledi. "Osmanbey'e gitmem gerekiyordu. Navigasyon bir buçuk saat gösteriyordu ama metroyla 15 dakikada oradaydım. Kızım Ümran ile birlikte rahat bir yolculuk yaptık. Vallahi harikaymış!" dedi. Takipçileri, Safiye Soyman'ın bu paylaşımını takdirle karşıladı.