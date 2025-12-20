Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Magazin dünyasının yıllardır konuşulan isimlerinden Safiye Soyman, gerek katıldığı televizyon programları gerekse Seda Sayan'la olan yakınlığı ve Faik Öztürk'le süren ilişkisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Görünümüyle sık sık gündeme gelen Soyman, saçından makyajına, tarzından yüzündeki değişime kadar sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çekiyor.

SÖZLERİNİ GÖREN YORUM YAĞDIRDI

Açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Soyman, son olarak "Cildim kırışmasın diye geceleri hiç sağa sola dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum" sözleriyle adından söz ettirdi.

Bu sözlerin ardından yüzündeki değişim yeniden gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Kullanıcılar, "Sabah yüzümde yastık iziyle uyanınca aklıma Safiye gelecek" gibi esprili yorumlarda bulundu.