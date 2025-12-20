Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Saçı, makyajı ve tarzıyla olduğu kadar yüzündeki değişimle de dikkat çeken Safiye Soyman, her paylaşımıyla gündem olmayı sürdürüyor. Açıklamalarıyla sık sık konuşulan Soyman, son olarak "Cildim kırışmasın diye sağa sola hiç dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum" sözleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklamanın ardından yüzündeki değişim sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- Safiye Soyman, cildinin kırışmaması için geceleri hiç hareket etmeden ve dümdüz yattığını söyledi.
- Safiye Soyman'ın yüzündeki değişim, sosyal medyada dikkat çekti.
- Sosyal medya kullanıcıları, Safiye Soyman'ın sözleri üzerine esprili yorumlar yaptı.
Magazin dünyasının yıllardır konuşulan isimlerinden Safiye Soyman, gerek katıldığı televizyon programları gerekse Seda Sayan'la olan yakınlığı ve Faik Öztürk'le süren ilişkisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Görünümüyle sık sık gündeme gelen Soyman, saçından makyajına, tarzından yüzündeki değişime kadar sosyal medyada her paylaşımıyla dikkat çekiyor.
SÖZLERİNİ GÖREN YORUM YAĞDIRDI
Açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Soyman, son olarak "Cildim kırışmasın diye geceleri hiç sağa sola dönmeden, dümdüz ve kıpırdamadan yatıyorum" sözleriyle adından söz ettirdi.
Bu sözlerin ardından yüzündeki değişim yeniden gündeme gelirken, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı. Kullanıcılar, "Sabah yüzümde yastık iziyle uyanınca aklıma Safiye gelecek" gibi esprili yorumlarda bulundu.