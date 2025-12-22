Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Son dönemde Sadettin Saran ile baş başa çekilen samimi kareleriyle magazin gündemine gelen oyuncu Nafia Tanrıverdi, bu kez katıldığı özel bir davette objektiflere yansıdı.

Aralarındaki yaş farkıyla uzun süre konuşulan ikilinin ardından Tanrıverdi, gecedeki şıklığıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Özel davete siyah tonların hâkim olduğu iddialı bir elbiseyle katılan Tanrıverdi, sade ama çarpıcı tarzıyla davetlilerden tam not aldı.

POZLARI KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Derin dekolteli tasarımıyla öne çıkan elbisenin bel ve göbek kısmındaki detaylar ise gecenin en çok konuşulan stil unsurları arasında yer aldı.

Zarif duruşu ve özgüvenli tavırlarıyla gecede dikkat çeken ünlü oyuncunun pozları kısa sürede magazin dünyasında gündem olurken, sosyal çevrelerde de geniş yankı uyandırdı.

NAFİA TANRIVERDİ – SADETTİN SARAN OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile oyuncu Nafia Tanrıverdi'nin birlikte çekilmiş samimi bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Tanrıverdi, zaman zaman Saran'ın yaşadığı eve gidiyor ve bu durum çevrede dikkat çekiyor. 31 yaş farkı bulunan ikilinin bir davette tanıştıkları öne sürülmüştü.