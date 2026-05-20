İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Galatasaray'ın başında elde ettiği üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemeyi başarmasıyla Avrupa'da adından söz ettiren Okan Buruk'a İtalya Serie A'dan dev bir talip çıktı.

LAZIO, OKAN BURUK'U İSTİYOR

Çizme basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Teknik direktörü Maurizio Sarri'yi Napoli'ye kaptırmaya hazırlanan Lazio, yeni hoca arayışlarında rotasını Türkiye'ye çevirdi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin hazırladığı teknik direktör adayları listesinin zirvesinde ise Okan Buruk yer alıyor.

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ

Uzun süredir İtalyan ekibinin yakın takibinde olan tecrübeli çalıştırıcının ismi daha önce de Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmıştı. Haberin detaylarında, Okan Buruk'un yakın geçmişte İngiliz devi Tottenham'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da başarılı teknik adama resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı vurgulandı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Okan Buruk ile anlaşılamaması ihtimaline karşılık Lazio'nun alternatif listesinde Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino gibi isimlerin de bulunduğu ifade edildi.