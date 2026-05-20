İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Galatasaray ile üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'a İtalya Serie A ekibi Lazio'nun talip olduğu öne sürüldü.

  • Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eledi.
  • İtalyan kulübü Lazio, teknik direktör arayışında Okan Buruk'u birinci sıraya koydu.
  • Okan Buruk daha önce Tottenham'dan gelen teklifi reddetti ve Al-Ittihad'ın resmi teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın başında elde ettiği üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemeyi başarmasıyla Avrupa'da adından söz ettiren Okan Buruk'a İtalya Serie A'dan dev bir talip çıktı.

LAZIO, OKAN BURUK'U İSTİYOR

Çizme basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Teknik direktörü Maurizio Sarri'yi Napoli'ye kaptırmaya hazırlanan Lazio, yeni hoca arayışlarında rotasını Türkiye'ye çevirdi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin hazırladığı teknik direktör adayları listesinin zirvesinde ise Okan Buruk yer alıyor.

TOTTENHAM'I REDDETMİŞTİ 

Uzun süredir İtalyan ekibinin yakın takibinde olan tecrübeli çalıştırıcının ismi daha önce de Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmıştı. Haberin detaylarında, Okan Buruk'un yakın geçmişte İngiliz devi Tottenham'dan gelen teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın da başarılı teknik adama resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı vurgulandı.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Öte yandan Okan Buruk ile anlaşılamaması ihtimaline karşılık Lazio'nun alternatif listesinde Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino gibi isimlerin de bulunduğu ifade edildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

LAZİO'NUN BUN DAN HABERİ VAR MI ?

Haber Yorumlarımehmet atlı:

Allah aşkina Okan git artık arda turan gelsin

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

İnşallah gider bizi en güzel şekilde temsil eder,

Haber YorumlarıAli Emre:

nı parlatma dönemi başladı: 4 senedir Okanı su istiyor Okanı bu istiyor yok Liverpoola gidecek yok Totthenham a gidecek. Yok işte 20 yıl da bu tiyatro ligde şampiyon olsa yine gidemez. avrupada kupa alırsa belki gider ama o da imkansız.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

