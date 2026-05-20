Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Sofyan Amrabat’ın gelecek sezon da Real Betis’te kalmak istediği öne sürüldü. İspanyol ekibinin, Faslı futbolcunun durumunu görüşmek için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

  • Sofyan Amrabat, gelecek sezon Real Betis'te kalmak istiyor.
  • Real Betis yönetimi, Amrabat'ın kalıcı transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere hazırlanıyor.
  • Transferin ekonomik şartları görüşmeleri zorlaştırabilir; Fenerbahçe henüz kesin karar vermedi.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Real Betis’e kiraladığı Sofyan Amrabat’ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Faslı yıldızın kararını verdiği öne sürüldü.

BETIS’TE KALMAK İSTİYOR

İspanyol gazeteci Gonzalo Tortosa’nın “El Chiringuito de Jugones” programında verdiği bilgilere göre Sofyan Amrabat, gelecek sezon da Real Betis forması giymek istiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da yakaladığı istikrardan memnun olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Haberde Real Betis yönetiminin Amrabat’ın takımda kalması için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlandığı ifade edildi. İspanyol ekibinin transferin tüm şartlarını değerlendirmek istediği aktarıldı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sezon boyunca zaman zaman sakatlık problemleri yaşayan Amrabat, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazandı. Faslı futbolcu özellikle orta sahadaki mücadele gücüyle öne çıktı.

GÖRÜŞMELER KOLAY OLMAYACAK

Transferin ekonomik şartlarının görüşmeleri zorlaştırabileceği belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun geleceği konusunda henüz kesin karar vermediği ifade edildi.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Sarı-lacivertli kulübün Amrabat için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında Faslı yıldızla ilgili vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Hamza Temur
