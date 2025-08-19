Sadettin Saran'dan düğün öncesi esprili sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Sadettin Saran, bu yaz hem iş hem de aile hayatında yoğun günler geçiriyor. Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı'nın 28 yaşındaki kızı Lal Saran, bir süredir aşk yaşadığı eski Fenerbahçe yöneticisi Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem ile 23 Ağustos'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Çift, geçtiğimiz ocak ayında nişanlanmış; kız isteme töreninde Sadettin Saran'ın sözleri geceye damga vurmuştu. "İnşallah mutlu olurlar. Oğlan olursa adı Sadettin, kız olursa Saadet" diyen Saran, törenin ardından da "Kız verme alma sözünü sevmiyorum. Artık bir de oğlum oldu" paylaşımıyla takipçilerinin kalbini kazanmıştı.

SADETTİN SARAN'DAN ESPRİLİ ÇIKIŞ

Nikah hazırlıkları sürerken Lal ve Tolga önceki gün bir araya geldi. Çifte sonradan katılan Sadettin Saran ise gülümseten bir sürprize imza attı. İçeri girerken yüksek sesle "Ne oluyor burada? Ben vermiyorum kızımı. Düğün iptal. Başlatmayın düğününüze müğününüze" diyerek ortalığı kahkahaya boğdu.

Şimdilerde gözler, yazın en çok konuşulacak düğünlerinden biri olması beklenen 23 Ağustos'taki nikah töreninde.