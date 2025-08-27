Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı

Son dönemde sanat ve medya dünyasında arka arkaya gelen taciz ifşaları, kamuoyunun dikkatini yeniden bu alana çevirdi. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla birlikte taciz ve şiddet konularında farkındalık artarken, oyuncu Saadet Işıl Aksoy da yaşadığı bir olayı paylaşarak sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir metin paylaşan Aksoy, henüz 14–15 yaşlarındayken yaşadığı bir kapkaç olayını anlattı. Olayı aktarırken, o döneme kadar maruz kaldığı çeşitli tacizlerin etkisini de dile getirdi.

"ÖNÜME BAKARAK YÜRÜDÜM"

Ünlü oyuncu, 14–15 yaşlarındayken yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı, "Bir akşamüstü hafta sonu eve dönerken kapkaçla uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında yerde sürüklendim."

"İYİ Kİ AMAÇLARI BANA DOKUNMAK DEĞİLDİ"

Aksoy, yaşadığı olayın etkilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı, "O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böylesine travmatik bir olay karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum. 'İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi' diye düşündüm."

Saadet Işıl Aksoy, kadınların sokakta yürürken maruz kaldığı baskıyı da anlattı. Genç kadınların bu durumla baş edebilmek adına geliştirdiği reflekslere değinen oyuncu, şu ifadeleri kullandı, "Sokakta yürürken bir anda tanımadığınız birinin size yanaşıp dokunması olağandı. O yüzden genç kadınlar olarak hepimizin günlük hayatına yansıyan eğilimlerimiz vardı. Karşıdan bir erkek geliyorsa kaldırım değiştirirdik mesela. Ya da toplu taşımada mutlaka arkanı insan olmayan yere dönüp vücudunun ön kısmına da çantanı siper etmek…" Zamanla taciz biçimlerinin değiştiğini ancak bu tehdide karşı kendini koruma ihtiyacının hiç bitmediğini söyleyen Aksoy, "Yaşım ilerledikçe taciz şekli değişerek devam etti, ben de korunma yöntemlerini artırarak öğrenmeye devam ettim," dedi.

"ARTIK KONUŞUYORUZ, ARTIK BİLİYORUZ"

Ünlü oyuncu, bu travmatik deneyimlerin kız çocuklarına aktarılmaması gerektiğini vurgulayarak geleceğe dair umutlu ifadelerle paylaşımını sonlandırdı:

"Bugün artık kızımın kendi hayatında bu duvarları örmesine gerek olmayacağı umuduyla tutuşuyorum. Çünkü artık konuşuyoruz. Çünkü artık biliyoruz. Çünkü 'onun da suistimale uğrayabileceği ihtimalini' hissediyoruz. Konuşarak koruyoruz, sarılarak güç veriyoruz. İçimizdeki bütün kadınlar için her kadını şefkatle kucaklıyoruz."