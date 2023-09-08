Ruhun Duymaz... ONUR İKİ ATEŞ ARASINDA!

Onur, operasyonun ortasında olmasına rağmen bir an duygularına yenilmiş ve Ece'nin öpücüğüne karşılık vermiştir ancak hemen kendine gelir.

Ece'yi öylece bırakıp gider. Silahları ele geçirir, hatta Civan'ı yakalayacak kanıtı da elde ederler.

Onur'un silahların teslim edileceği Hazarı yakalamak için Bulgaristan'a gitmesi gerekir. Ece'yi İstanbul'da bırakır, yola çıkar.

Teşkilata haber gelir; Bulgaristan'da çatışma çıkmıştır ve bir yaralı vardır. Ayla ve Ece, hemen hastaneye koşarlar.

Hilal, Koral Mücevherat'ta Onur'un tasarlayacağı yeni bir koleksiyon çıkarmaya Civan'ı ikna eder. Haberi vermek için Onur'u aradığındaysa açan olmaz.