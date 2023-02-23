RTÜK 'DEPREM YAYINLARI' CEZASI!

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK’ün Halk TV’ye ve Tele 1’e yüzde 5 para cezası, 5 kez de program durdurma cezası; Fox’ta Orta Sayfa ile Halk TV’de Halk Meydanı programına yüzde 3’er para cezası verdiğini’’ duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçmişti.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından deprem yayınları nedeniyle RTÜK tarafından ceza verilen kanalları paylaştı.

Verilen cezalara tepki gösteren Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1-RTÜK, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın deprem bölgesinden katıldığı yayın nedeniyle Halk TV'ye; Merdan Yanardağ ile Emre Kongar'ın 18 Dakika programında depremle ilgili sağcı iktidar eleştirisi nedeniyle de Tele 1'e % 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi.

2- Fox'ta Orta Sayfa ile Halk TV'de Halk Meydanı programına özgürce kanaat oluşumunu engellemekten %3'er para cezası verildi. Tüm bu cezalar deprem sonrası yorum ve haberlere dayandırıldı.

Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin "özgürlük" sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

3- Aradan geçen 2 haftaya karşın çadır sorunu bile çözülmemişken medyadan "salon salomonje çadır" övgüleri, "deprem oldu ama keyfim yerinde" haberleri beklenmektedir.

Gerçeği çarpıtan, sansürleyenlerin sırtı sıvazlanırken hakikatin izini sürenler sessizliğe boğulmak isteniyor.

4-Gerçeği aktarmamak, binlerce yurttaşımızın feryadını duyurmamak hem ayıptır, hem suçtur, hem de gazetecilik mesleğine ihanettir.

Hele de devletin valisi bile "gerçeği" kabul etmişken! Tüm telaş seçimlerde iktidarı kaybetmemek için. Battıkça çırpınıyorlar, çırpındıkça batıyorlar!

TGC'DEN RTÜK'ÜN 3 KANALA VERDİĞİ CEZAYA TEPKİ!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yaptığı açıklamada, "RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak ceza yağdırmaya devam ediyor" dedi.

RTÜK'ün Halk TV'ye, Tele 1'e ve Fox TV'ye verdiği cezalarla ilgili olarak TGC Yönetim Kurulu açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları için iktidarın sansür aygıtı olarak RTÜK yine ceza yağdırmıştır.

Cezalarla iktidara yaranacağını düşünen RTÜK başkanı ve yöneticileri bu tutumlarıyla yaşanan büyük deprem felaketini ve depremzedelerin ağır sorunlarını yok saymaktadır.

İktidara yaranmakla yurttaşların sorunlarının ortadan kalkmadığı bir gerçektir. RTÜK bu tavrıyla medya tarihinde gelecek kuşaklara utanç verici bir örnek olarak kalacaktır.

Eleştirel haber yapmak, yazılı, internet ve görsel basında çalışan her dürüst gazetecinin ödevidir." denildi.

"Anlaşılan RTÜK gazeteciliği, iktidarın halkla ilişkilerini yapmak olarak algılamaktadır. Ölçüsüz cezaları da bu bakış açısıyla dağıtmaktadır.

Son olarak deprem bölgelerinde yaşanan sorunları ve yurttaşların taleplerini dile getiren Halk TV'ye ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası, beş kez program durdurma cezası; Fox TV'de Orta Sayfa ile Halk TV'de Halk Meydanı programına yüzde 3'er para cezası vermiştir.

Bu cezalar, genel seçimler yaklaşırken RTÜK'ün medya üzerinde nasıl bir baskı kuracağının da ipuçlarını vermektedir. Bu cezalar ölçülülük esaslarına, Anayasa'ya, halkın haber alma hakkına ve düşünceyi ifade özgürlüğüne indirilmiş yeni bir darbedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak RTÜK'ü bu hukuksuz kararları nedeniyle bir kez daha kınıyoruz."