Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı

2015 Miss Turkey dördüncüsü ve Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Paris tatilinde dolandırıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, 'Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi?' sözleriyle yaşadığı olayı takipçileriyle paylaştı.

PARİS'TE DOLANDIRILDILAR

Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine giren ve sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Berfu Yenenler, bu kez yaşadığı talihsiz bir olayı anlattı. Ünlü çift, ünlü şarkıcı Billie Eilish'in konserine katılmak için Paris'e gitti. Paris tatilinden sık sık paylaşım yapan Yenenler, burada dolandırıldıklarını söyledi.

Instagram hesabından açıklama yapan Berfu Yenenler, "Yıl dönümümüzdü. Nasıl düştüm bu tezgaha, nasıl kandım sinsilere? Saf, masum yüzüm beni hedef haline mi getirdi, neler oldu! Çerçeveletip evimizin baş köşesine asılması lazım artık, mecbur," ifadelerini kullandı. Yıldönümü bahanesiyle kendilerine hediye verileceği söylenerek kandırıldıklarını belirten Yenenler, "Yıldönümünüz gelin, hediye verelim dediler. Meğer bir balon hediyeymiş. 3 fotoğrafa 300 euro verdik," sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.