Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ! - Haberler

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Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ!

Magazinkolik - Magazin
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Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ!

2 yıl önce Mesut Doğan ile nikah masasına oturan Rojin, Amerika'da doğum yapmak için tüm hazırlıkları yaparken erken doğum nedeniyle erkek bebeğini Türkiye'de dünyaya getirdi. Amerikan Hastanesi'nde doğum yapan ünlü şarkıcı, oğlu Rodin'i kucağına almanın heyecanını yaşıyor.

Sık sık anne olmak istediğini dile getiren Rojin, sonunda aradığı mutluluğa kavuştu.

Amerika'da doğum yapmak için tüm hazırlıkları yapan, hatta orada ev tutan ünlü şarkıcı, oğlu Rodin'i Türkiye'de Amerikan Hastanesi'ndebeklediğinden erken kucağına aldı.

Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ!

Hayranlarıyla paylaştığı duygusal fotoğraflarla mutluluğunu dile getiren Rojin, "Oğlumu kucağıma alınca tarifsiz bir duygu yaşadım. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin.

Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ!

Oğlumuz beklediğimizden erken dünyaya gelmiş olsa da sağlık durumu oldukça iyi.

Mesaj atan, arayan, merak eden herkese sonsuz teşekkürler." dedi.

Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ!

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