Rojin... ANNE OLDU, BEBEK AMERİKA'YA GİTMEYİ BEKLEYEMEDİ!

Sık sık anne olmak istediğini dile getiren Rojin, sonunda aradığı mutluluğa kavuştu.

Amerika'da doğum yapmak için tüm hazırlıkları yapan, hatta orada ev tutan ünlü şarkıcı, oğlu Rodin'i Türkiye'de Amerikan Hastanesi'ndebeklediğinden erken kucağına aldı.

Hayranlarıyla paylaştığı duygusal fotoğraflarla mutluluğunu dile getiren Rojin, "Oğlumu kucağıma alınca tarifsiz bir duygu yaşadım. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin.

Oğlumuz beklediğimizden erken dünyaya gelmiş olsa da sağlık durumu oldukça iyi.

Mesaj atan, arayan, merak eden herkese sonsuz teşekkürler." dedi.

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