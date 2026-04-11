Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

Sakarya'da bir soğuk hava deposunda yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 32 ton tavuk eti ele geçirildi. Tavuk etleri Bolu'daki bir biyogaz tesisine götürülerek imha edilirken, depo sorumlularına ceza kesildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir soğuk hava deposuna denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 32 ton tavuk eti tespit edildi. Piyasaya sürülmeye hazırlandığı öne sürülen tavuk etlerine el konuldu. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tonlarca tavuk eti, yetkililerin gözetiminde Bolu'daki bir biyogaz tesisine götürülerek imha edildi. Depo sorumlularına ise Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından para cezası kesilerek, deponun mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
