Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerin yer aldığı paylaşıma ilk tepki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, "Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz" derken İsrail'li bakanın paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketlemesi dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları karşısında sessiz kalamadı. Katz'ın sözlerine sert bir şekilde yanıt veren Yavaş,  soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atma hakkı olmadığını  söyledi.

 

"ÖNCE İŞLEDİĞİNİZ SUÇLARIN HESABINI VERİN"

Tarihin İsrail'i soykırımcı olarak anacağını belirten Yavaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz. Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır.”

“TÜRKİYE’YE YÖNELİK SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ”

Yavaş, Türkiye’ye yönelik sert ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Açıklamasında, Gazze’de yaşanan sivil kayıpların ve insani dramın görmezden gelinemeyeceğini belirten Yavaş, bu tür açıklamaların bölgedeki gerilimi daha da artırdığını ifade etti.

SKANDAL İFADELER 

Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran’dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye’de İsrail’in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor. Ne büyük bir absürtlük. Müslüman Kardeşler mensubu, Kürtleri katleden biri, Hamas’taki ortaklarına karşı kendini savunan İsrail’i soykırımla suçluyor. İsrail kendini güçle ve kararlılıkla savunmaya devam edecek.  Erdoğan’ın ise oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur."

Elif Yeşil
