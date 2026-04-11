Haberler

Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"İsrail, Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek." şeklinde skandal sözler sarf eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Türkiye'den zehir zemberek tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur." dedi. İletişim Başkanı Duran da, Netanyahu'nun sözleri için "çaresizlik" dedi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İran'ın terör rejimi ve vekillerini barındırmak ve Kürt vatandaşlarını katletmekle suçladı.
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı çıkardı.
  • İsrail, Netanyahu yönetimi altında soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanıyor.

Gazze, Lübnan ve İsrail'de dünyanın gözü önünde katliam yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile ilgili skandal sözler sarf etti. Türkiye'den ise tepkiler peş peşe geldi.

DIŞİŞLERİ: ÇAĞIN HİTLER'İ NETANYAHU'NUN KİM OLDUĞU BELLİDİR

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.

Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmaktadır.

"NETANYAHU'NUN HEDEFİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ BALTALAMAK"

Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

"HER PLATFORMDA DİLE GETİRDİĞİMİZ GERÇEKLERİN YARATTIĞI RAHATSIZLIĞIN SONUCU"

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."

DURAN: ÇARESİZLİK İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALMAYA CÜRET EDİYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise şunları söyledi: "Gazze’de soykırım gerçekleştiren ve bölgede yedi ülkeye saldıran Netanyahu, çaresizlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya cüret etmektedir.

"NETANYAHU DOSTU KALMAMIŞ BİR SUÇLUDUR"

Netanyahu, hakkında tutuklama kararları bulunan, dostu kalmamış bir suçludur. Siyasi varlığını sürdürme stratejisi olarak bölgeyi kaos ve çatışmaya sürüklemektedir. Herkes Netanyahu’nun ahlaki değerlere ve başkalarına ders verecek meşruiyete sahip olmadığını bilmektedir. İnsanlığa karşı işlediği suçlardan er ya da geç hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya için zalimlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."

NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER

Öte yandan Netanyahu, skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Ömer D:

kasiniyor bu vakti geldi bir gece ansızın

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
BARIS:

bu kadar mı tepkimiz?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
72kcmsbyst:

Netenyahu kendi sonunu hazırlıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

