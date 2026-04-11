Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Como maçı öncesinde İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, kariyer hedefleri ve Inter'de birlikte çalıştığı teknik direktörler hakkında konuşurken, futbolu bıraktıktan sonraki yeni mesleği için de bilgi verdi.

''GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİPLER''

Ligde oynanacak Como maçı hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Como iyi bir takım, güçlü bir kadroya sahipler. Dikkatli olmalı ve kendi oyunumuzu oynamalıyız." dedi.

INZAGHI VE CHIVU İÇİN AÇIKLAMA

Eski teknik direktörü Simone Inzaghi ve şu anki teknik direktörü Cristian Chivu hakkında konuşan milli futbolcu, "Simone ile harika bir ilişkim vardı. Beni gerçekten takımda istiyordu. Chivu ise daha fazla empati kuruyor ve oyunculara daha yakın. Saha dışında nasıl olduğunuzla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

''ÖNEMLİ KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM''

Kariyer hedefleri hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Inter ile önemli kupalar kazanmak istiyorum. İki Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikten sonra hedefim bu. Ve milli takımla Dünya Kupası maçlarımız var." açıklamasında bulundu.

''ŞİMDİDEN ÇALIŞIYORUM''

Futbolu bırakmasının ardından yapacağı yeni iş hakkında da konuşan yıldız isim, "Teknik direktörlükten ziyade menajerlik olabilir. Sportif direktör, federasyon yöneticisi veya menajer. Şimdiden bunun için okuyor ve çalışıyorum." sözlerini sarf etti.