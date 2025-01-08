Rihanna, Sevgililer Günü'ne özel iç çamaşırlarıyla poz verdi!

Rihanna, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonundan kırmızı dantelli iç çamaşırları tanıttı. İki çocuk annesi şarkıcı, kırmızı iç çamaşırlarını beyaz çoraplar ve siyah ayakkabılarla tamamladı.

Paylaşımına "Eğil! Sevgililer Günü Kraliçesi geldi" notunu düştüğü paylaşımıyla takipçilerini şoke etti. Ünlü ismin paylaşımına 3 milyonun üzerinde yorum ve 30 bine yakın yorum geldi.

Öte yandan, 36 yaşındaki şarkıcının 9'uncu albümü için çalışmalara başladığı iddia edildi. Rihanna'nın hayranları, 2016'da 8'inci albümü 'Anti'den beri, yeni albüm bekliyor.