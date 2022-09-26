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Rihanna bomba gibi dönüyor! Paylaşımı, görenleri sevince boğdu

Magazin Haberleri

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Superbowl Halftime Show'unda sahne alacağını duyurdu. Yıldız şarkıcının paylaşımı, hayranlarını sevince boğdu.

Amerika'da büyük yankı uyandıran, her sene milyonlarca kişinin beklediği Super Bowl Devre Arası Şovu, Amerikan Futbol Ligi'nde sezonun şampiyonunu belirlemek amacıyla yapılan bir Amerikan futbolu karşılaşması.

Birçok şireketin en özel reklamlarını verdiği Super Bowl sırasında Amerika'da adeta hayat duruyor. Her sene yıldız şarkıcılar gelenek olarak devre arasında şovlarını sergiliyor ve bu şovlar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Bu seneki Super Bowl'a çıkacak isim ise bomba etkisi yarattı.

Rihanna bomba gibi dönüyor! Paylaşımı görenleri sevince boğdu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna mayıs ayında anne olmuş ve sonrasında müzik faaliyetlerini askıya almıştı. Şarkıcı dünya çapındaki organizasyonda sahne alacağı bilgisini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Rihanna bomba gibi dönüyor! Paylaşımı görenleri sevince boğdu

Amerikan futbol topunu tutarken çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan şarkıcı böylelikle 2019 yılında reddettiği organizasyona bu defa evet demiş oldu. Şarkıcının paylaşımı saatler içinde 5 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Rihanna bomba gibi dönüyor! Paylaşımı görenleri sevince boğdu

Rihanna bomba gibi dönüyor! Paylaşımı, görenleri sevince boğdu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Rihanna Magazin Haberler

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