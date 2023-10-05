Reza Zarrab, Hadise'ye destek çıktı

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab dava kazanan Hadise'ye destek çıktı.

Amerika'da yaşayan ünlü iş adamı sosyal medya hesabından Hadise'nin kazandığı davayı örnek göstererek " Haksız yere ithamlarda bulunanlar mahkemeler de bugün para öder yarın içeri düşer. Kısacası cezasını öyle böyle alır. Nenemgil, Zırto ve Bali . Darısı diğer boş konuşan meslektaşlarınızın başına " dedi.