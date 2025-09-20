Revize sahne tartışma yarattı: Firaz'ın gizemli aşkı Demet, Kızılcık Şerbeti'ni karıştırdı

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde tartışmalara yol açan sahneler yeniden düzenlenerek izleyiciyle buluştu. Doğa'ya gelen aşk mesajı Fatih'e ait olurken, Nursema'yı aldatan Firaz'ın yeni yasak aşkı ise Demet olarak ekranlara yansıdı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonda yine çok konuşuluyor. Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizide Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör başrolleri paylaşıyor. Ancak reyting rekorları kıran yapım, son bölümüyle farklı bir nedenle gündeme oturdu. 104. bölümde, Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakteri arasındaki yasak aşk öne çıktı. Nursema'nın eşi Firaz ile Fatih'in karısı Doğa arasındaki bu gizli yakınlaşma, bölüm finalinde yayımlanan mesajlaşma sahnesiyle açığa çıktı. Söz konusu sahne izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada "Reyting için bu kadarına gerek var mıydı?" ve "Bu ilişki dizinin dengesini bozdu, artık izlemem" gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı izleyiciler ise hayal kırıklığını dile getirdi.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ, SAHNE REVİZE EDİLDİ

Artan şikayetler sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, diziyle ilgili gelen tepkilerin titizlikle değerlendirildiğini ve gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu. RTÜK incelemesinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı tüm dijital platformlardan kaldırıldı. RTÜK incelemesi sonrası dizinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı ve senaryo değişikliğine gidildiği açıklandı. Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen fenomen dizi yine izleyicileri tatmin edemedi. Dizide Doğa ile Firaz aşkı engellendi ama Firaz'ın aldatma sahnesine devam edildi. Yeni bölümde revize edilmiş sahnelerle ekranlara gelindi. Doğa'ya gelen "Sana çok aşığım" mesajı Fatih'ten geldi ve Doğa–Firaz yakınlaşması böylece sona erdirildi. Ancak Firaz'ın aldatma hikâyesi sürdürüldü. Revize senaryoya göre Firaz'ın yeni yasak aşkı Demet oldu.

DEMET'İN YÜZÜ GÖSTERİLMEDİ

Sahnede Firaz, bir kadına sarılırken "Çok özledim seni" dedi. Ancak ekranda sadece kadının kırmızı ojeli eli ve "Love" yazılı tüy desenli dövmesi göründü. Demet'in yüzü özellikle gösterilmedi. Bu detay, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada "Demet kim?" sorusu gündem oldu. Kimileri yeni bir karakterin dahil olacağını, kimileri ise var olan bir karakterin gizemli biçimde yeniden sahneye çıkacağını öne sürdü.

Firaz'ın Nursema'yı Demet adlı bir kadınla aldattığına dair hazırlanan senaryo seyirciyi yine küplere bindirdi. Demet'in kim olduğuna dair teoriler ortalıkta dolaşıyor.