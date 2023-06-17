Restoranda 514 TL servis ücreti ödeyen Demet Akalın'an tepki: Kazıklanacağız da bu kadar değil

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gittiği restoranda 514 liralık servis ücretine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından hesap fişini yayınlayan şarkıcı "Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil" dedi.

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, gittiği restoranda ödediği servis bedeline tepki gösterdi.

"BU KADAR DA DEĞİL"

Lüks restoranlarda bahşiş sistemi yerine "servis bedeli" getirildi. Masaya açılan servislerin ve hizmet eden garsonların bahşişi hesabın yüzde 10'luk bir dilimine göre hesaba yansıtılıyor. Yemek yediği yerde 5 bin 652 liralık hesabın 514 lirasının servis ücreti olduğunu gören Demet Akalın da tepki gösterdi. Instagram hesabından hesap fişini yayınlayan şarkıcı "Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil" ifadelerini kullandı.