Resmen Boşandılar! İtiraflar Peş Peşe Geldi

Bir süredir ayrı evlerde yaşayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bugün gerçekleşen dava sonrası tek celsede boşandılar.

"KIRGINLIĞIM YOK"

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Zaten artık evli gibi değildik prosedürleri yerine getirdik. Herkes için hayırlısı olsun, ikinci kez bu kapıdan çıktık. Kırgınlığım yok, Burcu çok değerli bir insan. Çok değerli bir hikayeydi, her hikayenin bir sonu olabilir. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın değilim. Anlaşma gereği mal paylaşımı hakkında konuşamam." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ FAZLA CESURUZ"

Burcu Kıratlı ise "Hissizim açıkçası. Pek de bir şey söylemeye gerek yok hazırdık. İki kez boşandık, biraz fazla cesuruz" dedi.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında; Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir.

Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sinan Akçıl'ın eşi kim; Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi. Çift, 11 Mayıs 2022'de bir kez daha boşandı.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı kimdir, nereli, kaç yaşında; Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kıratlı, 32 yaşındadır ve oyunculuk yapmaktadır.

İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermektedir.

Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de müzisyen Sinan Akçıl ile evlenmiştir. 22 Şubat 2021 tarihinde Sinan Akçıl'dan boşanmıştır.

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