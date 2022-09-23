Reha Muhtar'ın Kızı Mina'dan Kan Donduran İfadeler!

TV programcısı Reha Muhtar'ın, oyuncu Deniz Uğur ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası konuşulmaya devam ediyor. Muhtar'ın kızı Mina'nın pedagog eşliğinde verdiği ifade ortaya çıktı. Minik Mina'nın söyledikleri şoke etti. İşte tüm detaylar...

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında gerilim sürüyor. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçti" diyen Deniz mahkemeden koruma istedi.

Deniz Uğur'un çocukları Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifade verdi. Sabah'ın haberine göre; 13 yaşındaki ikizlerinin babası Reha Muhtar'ın kızı Mina'ya uyguladığı şiddetin detayları ise kan dondurdu.

"BABAM BENİ 4 YILDIR DÖVÜYOR"

Mina ifadesinde şunları söyledi:

"12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim. Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor. Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor."

"SAÇIMDAN TUTUP YERE YATIRDI"

"Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu.

Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. "S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darp eden bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim."

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de PişşTi adlı programını sundu.

Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı.

2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te "Son Kale" adlı programları yayınlandı. 2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan Gazetesi'nden ayrıldı.

REHA MUHTAR ÖZEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.