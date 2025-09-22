Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Televizyon ekranlarının tanıdık isimlerinden Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile ikinci kez nikâh masasına oturdu. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikâhından kareler kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.

Nikahta dikkat çeken ayrıntı ise, Ayaz'ın nikâh şahidinin avukat Merve Uçanok olmasıydı. Uçanok, 2023 yılında Kütahyalı ile gazeteci Nagehan Alçı'nın boşanma sürecinde de yer almış, o dönemde çiftin ayrılık sürecini yöneten isim olmuştu. Tören sonrası Kütahyalı, "Aile arasında sade bir nikâh yaptık" sözleriyle açıklama yaparken, "Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti" çıkışı da gündem oldu.

Ancak dikkat çeken gelişme, Nagehan Alçı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Eski eşi Kütahyalı'nın nikâh fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Alçı, "Pınar ve Rasim'e mutluluklar diliyorum… Yolları açık olsun" mesajıyla çifte iyi dileklerde bulundu.

Alçı'nın paylaştığı karede ise dikkatli gözlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı. Nikâh şahidi Merve Uçanok'un yer aldığı fotoğraf, Alçı tarafından kırpılarak paylaşılmıştı. Bu detay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kullanıcılar, Alçı'nın bu tavrını "zarif bir tebrik" olarak yorumlarken, kimileri de fotoğrafın kırpılmasını "manidar" buldu.