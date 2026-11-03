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Rapçi Kolera'dan Şok İddia: Müzik Sektöründe Bot ve Yapay Zekâ Oyunları!

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Rapçi Kolera'dan Şok İddia: Müzik Sektöründe Bot ve Yapay Zekâ Oyunları!
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Türkçe rapin deneyimli ismi Kolera, Haberler.com'a verdiği röportajda müzik sektöründe dinlenme rakamlarının büyük oranda botlar ve yapay zekâ destekli yöntemlerle şişirildiğini açıkladı. 28 yıllık kariyerinde hiç PR çalışması yapmadığını belirten Kolera, gerçek dinleyicilere ulaşamadığı için memnun olmadığını ve sektörde büyük şirketlerin baskısına rağmen dürüst kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Kolera’dan Müzik Sektörüne Bot İddiası: Birçoğu Gerçek Rakamlar Değil

Spot: Haberler.com’a konuşan rapçi Kolera, bazı kişi ve şirketlerin yığınla telefon ve bilgisayar kurarak dinlenme listelerini yönlendirdiğini öne sürdü. 28 yıllık kariyerinde hiç PR çalışması yaptırmadığını belirten ünlü rapçi, mevcut konumundan memnun olmadığını da itiraf etti.

Türkçe rap müziğin köklü isimlerinden Kolera, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar’a verdiği röportajda müzik sektöründeki dinlenme rakamlarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

“ZATEN BOT BASIYORLAR”

Sektörde zaman zaman önünün kesildiğini düşünüp düşünmediği sorusuna “Tabii ki” yanıtını veren Kolera, bunun yalnızca kendisi için değil birçok sanatçı için geçerli olduğunu söyledi. Belli başlı kişi ve şirketlerin sanatçılarının listelerde hep bir numara olduğunu belirten Kolera, kendi müzik şirketini kurduğunu ve büyük şirketlerle baş edemeyeceğini ifade etti.

Sektördeki bir ismin çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar kurarak sanatçılarını listelerde öne çıkardığını öne süren Kolera, “Zaten bot basıyorlar. Gerçek dinleyiciler değil. Birçoğu gerçek rakamlar değil. Bunlar artık bir ticarete döndü” dedi. Yapay zekâyla müzik yapıp reklam vererek dinlenme sayısını artırdığını anlatan bir paylaşım gördüğünü aktaran sanatçı, bu tür yöntemleri “korsan işler” olarak nitelendirdi.

Kolera, “Ben hiçbir zaman böyle şeylere girmedim. Böyle bir camia için çok gerçek ve çok dürüstüm. O yüzden tabii ki baskılanıyorum, önüm kesiliyor. Ama ben savaşmayı tercih etmiyorum. Bunu bir savaş olarak da görmüyorum. Ben sanat icra ediyorum” diye konuştu.

“28 YIL BOYUNCA HİÇ PR KULLANMADIM”

Şu anki konumundan memnun olup olmadığı sorulan Kolera, “Tabii ki memnun değilim. Bu kadar güzel müzikler yapıyorum ve çok az bir kitleye hitap ediyorum” yanıtını verdi. Magazinsel bir insan olmadığını ve artık konser vermediğini hatırlatan sanatçı, yaptığı müziğin Türkiye’nin en az yüzde 70'ine ulaşabilecek nitelikte olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kariyeri boyunca kendini reklam edecek hiçbir işin içinde bulunmadığını belirten Kolera, “28 yıl boyunca hiçbir zaman PR kullanmadım. Her zaman yaptığım müziğin kendini tanıtması gerektiğini düşündüm. Ama maalesef böyle bir meslekteysen bunun yüzde 90'ı PR” dedi.

“BANA HER ZAMAN HAKSIZLIK EDİYORLAR”

Kendisine yapılan en büyük haksızlık sorulan Kolera, “Bana her zaman haksızlık ediyorlar canım. Ben onların bana yaptığı haksızlıkla yaşamıyorum” dedi. Ne kadar ünlü olunursa o kadar çok haksızlığa uğranıldığını söyleyen sanatçı, insanların fikirlerinin gelip geçici olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“ÇOK BÜYÜK PARALAR HARCIYORSUN”

Müzik üretmenin büyük sermaye gerektirdiğine dikkat çeken Kolera; beat satın alma, stüdyo kaydı, mix-master ve klip çekiminin ciddi maliyetler doğurduğunu, bu nedenle her şarkısına klip çekemediğini anlattı. Albümlerde şarkıların “harcandığını” belirten sanatçı, artık albümü yalnızca prestij için yaptığını söyledi. Dinleyicilerine teşekkür eden Kolera, “Onların sevgisini hissettiğim için hâlâ devam edebiliyorum” dedi.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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