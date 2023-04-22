Ramazan Bayramı da durdurmadı! Seda Sayan bu sefer de lolita lift operasyonu yaptırdı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, Ramazan Bayramı'nda da bıçak altına yattı. Daha önce Fransız askısıyla suratını gerdiren ünlü isim, bu kez alt yüz ve gıdısı için estetik yaptırdı.

Daha önce sayısız estetik operasyon yaptıran Seda Sayan, Ramazan Bayramı'nda da boş durmadı. İzinli gününü fırsat bilen Sayan, lolita lift operasyonu oldu.

"LOLİTA OLACAĞIM"

Geçtiğimiz haftalarda Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Sayan, bayram günü de doktorunun kapısını çaldı. Estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen Sayan, bu sefer de alt yüz ve gıdısı için "Lolita Lift" ameliyatı oldu. O anları Instagram hesabından yayınlayan Sayan, "Lolita olacağım" dedi.

60 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda da bacaklarına 'Barbie Bebek' estetiği yaptırmıştı. İncelen bacaklarıyla dikkat çeken Sayan, yaptırdığı işlemleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.