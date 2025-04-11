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Rabia Soytürk'ten cesaur küvet pozu

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"Duy Beni", "Veda Mektubu" ve "Kör Nokta" gibi yapımlarla adını duyuran 26 yaşındaki genç oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da hayranlarının yakın takibinde. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Soytürk, son olarak küvet pozu ile gündeme geldi.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan 'Kör Nokta' isimli dizide 'Aslım' karakteriyle izleyiciyle buluşan gen oyuncu Rabia Soytürk, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Samet Vuruşan'dan aldığı romantik evlilik teklifiyle hayranlarını sevindiren Soytürk, hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çekiyor.

Rabia Soytürk'ten cesaur küvet pozu

Daha önce rol aldığı 'Duy Beni' ve 'Veda Mektubu' gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rabia Soytürk, sosyal medya hesabında paylaştığı küvet pozlarıyla bir kez daha gündeme damgasını vurdu.

Rabia Soytürk'ten cesaur küvet pozu

Cesur kareleriyle binlerce beğeni ve yorum alan güzel oyuncu, hem ekranda hem de dijital platformlarda etkileyici bir performans göstermeye devam ediyor.

Rabia Soytürk'ten cesaur küvet pozu

Rabia Soytürk'ten cesaur küvet pozu

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Rabia Soytürk'ten cesaur küvet pozu
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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