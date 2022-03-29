Psikolog Esra Ezmeci'ye şaşkına düşüren itiraf: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kullanıcılardan aldığı sorularla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde gelen "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusuna Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" yanıtı vermesiyle gündem olmuştu.

"KOCAMIN ERKEKLERLE CİNSEL GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜM"

Esra Ezmeci bu kez sosyal medya hesabından "Kocamın kadınsı hareketleri var. Erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm. Ne yapmalıyım? Çocuklar var" sorusunu paylaştı. Soruya yanıt olarak ise Ezmeci, "Önce eşinizle konuşun. Mutlaka psikolojik desteğe yönlendirin." dedi.

"KOCAM SÜTÜMÜ EMMİŞ, BEBEĞE KALMADI"

Ezmeci, yine geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "2 ay önce doğum yaptım. Gece uyurken kocam sütümü emmiş, bebeğe kalmadı dedim ve kavga çıktı" demesi üzerine de "Başka içecek bir şey bulamadı herhalde. Bunu niye yaptığını sorun ve bunun sizi rahatsız ettiğini söyleyin" ifadelerini kullanmıştı.

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