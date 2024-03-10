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Prenses Diana'nın James Hewitt'e yazdığı mektuplar müzayedede

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ABD'li bir müzayede evi, Prenses Diana'nın eski sevgilisi James Hewitt'e yazdığı 64 mektubu satışa çıkardı. Mektuplar, Diana'nın özel hayatına dair mahrem bilgiler içeriyor.

ABD'li bir müzayede evi, 1 milyon dolara varan fiyat etiketiyle, Prenses Diana'nın James Hewitt'e yazdığı 64 mektubu satın almak için zengin koleksiyoncuları sıraya soktu.

Şu anda 65 yaşında olan eski ordu subayı Hewitt, mektupları daha önce 500 bin sterlinlik bir kredi için teminat olarak sunmuştu.

Mektuplar, prensesle 1992 yılına kadar beş yıllık gizli bir ilişkisi olan Hewitt'in Körfez Savaşı'nda görev yaptığı dönem de dahil olmak üzere 1989 ile 1991 yılları arasında yazıldı.

Diana'nın kendine özgü yazısıyla yazılmış olan bu mektuplar son derece mahrem ve yayınlanması halinde kraliyet ailesi için utanç kaynağı olacağı tahmin ediliyor.

Annem ve Ben adlı kraliyet kitabının yazarı Ingrid Seward şunları söyledi:

"James Hewitt, Diana'ya pek çok şekilde ihanet etti, bu da son hakareti oldu. Sanırım Hewitt'in paraya çok ihtiyacı var ve bu mektuplarda bir değer görüyor.

Diana üretken bir mektup yazarıydı ama yazdıklarının hiçbiri bu kadar samimi değildi. Hayatının böylesine hassas bir dönemine ait bu notların kamuya açık hale gelmesi düşünülemez"

Hewitt adına Londra'nın önde gelen müzayede evi Bonhams'la temasa geçen aracı şirket, Ekim ayında mektupları satmak istediklerini açıklamıştı. Hewitt, belgelerden para kazanmaya çalışmakla ilk kez suçlanmıyor.

Hewitt, Spencer ailesinin avukatlarıyla yaptığı bir anlaşmayla mektupları güvenli bir yerde saklayacağına, asla satılmayacağına ve öldüğünde imha edileceğine söz verdi.

Diana daha sonra belgeleri yaktığına inandığı Hewitt tarafından "ihanete uğradığını" açıkladı.

Hewitt'le ilk kez 1986 yılında nedimesi Hazel West'in verdiği bir partide tanışan prenses, 1995 yılında BBC'de Martin Bashir'e verdiği röportajda ilişkiyi doğruladı.

Bu röportajda şöyle demişti:

"Evet, ona hayrandım. Evet, ona aşıktım. Ama çok hayal kırıklığına uğradım"

Diana'nın yazılı kelimelerinin telif hakkı kız kardeşleri ve diğer aile üyeleri tarafından yönetilen mirasına ait.

Ancak hukuk uzmanları, bu sözlerin yayınlanmak yerine örneğin bir müze ya da sergide sergilenmesi halinde telif hakkının ihlal edilmemiş olacağını belirttiler.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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