Poyraz Sürer, Doğu Swag ile düet mi yapacak?

Poyraz Sürer, son şarkısının ardından Doğu Swag ile düet yapmak istediğini açıkladı. Şarkı yeni bir altyapıyla hazırlanacak ve büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Daha önce yaptığı şarkı ve coverlar ile adından söz ettiren Poyraz Sürer, Doğu Swag düeti için yeşil ışık yaktı. Son olarak Pasla şarkısını sevenleriyle buluşturan şarkıcı, bu kez bir düet yapmak istediğini dile getirdi.

Düet ile ilgili sorulan sorulara, "Doğu Swag'ın şarkılarını çok başarılı buluyorum. Son dönemin en popüler isimlerinden biri. Yazdığım bir şarkı ile düet yapmayı çok isterim" açıklamasında bulundu. Doğu Swag cephesinden düet haberi ile ilgili henüz bir açıklama gelmese de, şarkı yeni dönem bir altyapıyla hazırlanacak ve çok ses getirecek gibi görünüyor.

Spor ve iş dünyasında da tanınan bir isim olarak karşımıza çıkan Poyraz Sürer, yıllardır sürdürdüğü müzik tutkusunu, Doğu Swag ile birlikte seslendireceği yeni bir şarkıyla daha yukarılara hedeflemek istediğini belirtti. Son şarkısı Pasla ile müzik severlerden beğeni toplayan şarkıcı, bu yeni düet fikrine oldukça sıcak bakıyor.

"ŞARKIYI KENDİM YAZDIM"

Önümüzdeki günlerde gelecek yeni şarkısı ile ilgili olarak ise, "Doğu Swag ile birlikte seslendirmek istediğim şarkıyı kendim yazdım. Teklifimi kabul ettiği gibi birlikte stüdyoya girmek ve müzik dünyasında ses getirmek istiyorum" ifadesini kullandı.