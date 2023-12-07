Polat çiftinin avukatından ağızları açık bırakan sözler: Dilan elimi öptü sonra yıkatmadan Engin'e öptürmemi istedi

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kara, Ankara Masası yayınına katılarak çift hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Cezaevindeki Dilan Polat'ı ziyaret ettiğinden bahseden Kara "Dilan elimi öpüp sonra 'Bu eli silmeden git Engin'e öptür' dedi" ifadelerini kullandı.

"ELİM DİLAN VE ENGİN'İN AŞKINA OBJELİK YAPTI"

Dilan Polat'ın cezaevinde çok değiştiğinde bahseden Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Dilan 'Ver elini öpeyim' dedi, iyi dedim. Ben pek elimi öptürmeyi sevmem. Sonra birden cin gibi ne dedi biliyor musunuz? 'Elini silmeden abi, Engin'e gideceksin o elini Engin de öpsün'. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin' e götürdüm, öptü. Engin sakalları kesti, saçları kesti, namaza başladı. Kitap okuyor. Dilan Polat, "İnşirah" Suresi'ni Arapçasından okuyor. Birkaç sureyi biliyor."

ENGİN POLAT: KEŞKE ASGARİ ÜCRET ALIP AİLEMLE HUZURLA GEZEBİLSEYDİM

Engin Polat'ın tek kişilik hücrede kaldığını ve çok pişman olduğunu söyleyen Hüseyin Kara, "Engin diyor ki, 'Keşke tanınmamış olsaydık, keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da ailemle çocuklarımla huzurla gezebilseydim' Bu biraz daha özel ama mesela vergi borcumuzu dilekçe verelim hemen devlete ne varsa satın 15 günde alın, 10 milyondan fazla alın Engin dediğimde, vergi borcunun çok afaki çıkacağını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğini düşünüyordu, mali müşavirler hesapladı şu an tedbir konulmuş paralar, arabalar ki bunların önemli bir kısmı daha önceki çalışmalarından yani bu işten değil.