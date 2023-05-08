Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.

SAMİMİ HAREKETLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Giydikleri şık kıyafetler ile tüm dikkatleri üzerlerinde toplamayı başaran çiftin, samimi hareketleri gözden kaçmadı.

11 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

Shakira, geçen sene Haziran ayında kendisini aldatan Pique ile olan 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

İSPANYA'DAN AYRILDI

Kısa bir süre önce İspanya'dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD'nin Miami kentine yerleşmişti. Shakira'nın ABD'de gizemli bir sevgilisi olduğu iddia edilmişti.