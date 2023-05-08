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Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Magazin Haberleri

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.

Giydikleri şık kıyafetler ile tüm dikkatleri üzerlerinde toplamayı başaran çiftin, samimi hareketleri gözden kaçmadı.

Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Shakira, geçen sene Haziran ayında kendisini aldatan Pique ile olan 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Kısa bir süre önce İspanya'dan ayrılma kararı alan Shakira, ABD'nin Miami kentine yerleşmişti. Shakira'nın ABD'de gizemli bir sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Pique'den ayrılan Shakira gönlünü dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'a kaptırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Tom Cruise Shakira Magazin Haberler

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