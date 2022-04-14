Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Pınar Altuğ, "Eşinizin başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusu üzerine "Zaten bakılsın diye açılıyor. Ben gördüğümde eşime de gösteririm. Hem güzele bakmak sevaptır" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Ekranların sevilen oyuncusu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Normalleştiremediklerimizden misiniz? programının konuğu oldu. Soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan Altuğ, Yağmur Atacan'la 14 yıllık evliliğinden de bahsetti.

"DEKOLTE GÖRDÜĞÜMÜZDE EŞİM DE BEN DE BAKARIZ"

Altuğ, Çağlayan'ın "Sevgilinizle yemeğe çıktığınız onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?" sorusu üzerine "Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa eşimin gözünün takılması normaldir. Bu arada benim kocam görmez. Geçen gün gittiğimiz restoranda başımıza geldi. Kapının girişinde oturan bir hanımın göğüsleri resmen masanın üzerindeydi. Biz özel bakmaya gittik. Yağmur 'kapıdan girince gözümü alamadım' dedi. Hakikaten de alınacak gibi değildi. Ona bakmazsanız zaten bir acayiplik var. Öyle bir durum varsa bakılması normal. Zaten bakılsın diye yapılmış. Ben güzel bir kadın ya da adam gördüğümde hem kocama gösteririm hem kendim bakarım. Güzele bakmak sevaptır" dedi.

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm

Eşi Yağmur Atacan'ın tüm elektronik cihazlarının şifrelerini bildiğini söyleyen Altuğ, bu zamana kadar eşinin telefonuna hiç bakmadığını sözlerine ekledi.

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm

Pınar Altuğ'dan çok konuşulacak dekolte çıkışı: Gördüğümde eşime de gösteririm

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Armağan Çağlayan, Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mehmet can:

mezhebi genişler... Bir de güzele bakmak sevaptır sözü tehlikelidir yani din açısından.

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title