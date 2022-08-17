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Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar... EVLENDİLER!

Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar... EVLENDİLER!

Magazin Haberleri

Petek Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu.

Petek Dinçöz çocukluk aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile 16 Ağustos Salı günü Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de kıyılan nikah ve düğün töreni ile dünya evine girdi.

Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar... EVLENDİLER!

Kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı törende çiftin nikah şahitliğini Çetin Kırışgil ile Ayça Açelya yaptı.

Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar... EVLENDİLER!

İki gün Bodrum'da balayı yapacak olan Büyükbayraktar çifti, ardında yarın okula başlayacak olan Petek Dinçöz Büyükbayraktar'ın biricik oğlu İrfan Aslan'ın yanına Miami'ye uçacak..

Petek Dinçöz - Nida Büyükbayraktar... EVLENDİLER!

Düğünde sahne alan Gökhan Sezen romantik eserlerle başladığı programına, hareketli eserlerle devam ederek düğüne katılan tüm konukları oynattı.

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