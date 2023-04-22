Paylaşımlar ele verdi! Aşk yaşadıkları konuşulan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatile çıktı

İsimleri sürekli aşk dedikodularına karışan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte tatile çıktı. Çiftin tatilini ise yaptıkları paylaşımlardaki demir detayı ele verdi.

Uzun yıllardır arkadaş olan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrolünü paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Saraçoğlu'nun partneri ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ancak ikili iddiayı yalanlamıştı.

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

Bir süredir aşk yaşadıkları ileri sürülen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek birlikte tatile çıktığı iddia edildi. Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Demir, orman manzarasıyla bir paylaşım yaparak kalp emojisi koydu. Afra Saraçoğlu ise doğa manzarasına karşı verdiği pozları yayınladı. İkilinin aynı doğa ortamı ve aynı şekildeki siyah demir trabzanlarda paylaşım yapması ise takipçilerinin gözünde kaçmadı.