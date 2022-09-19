Bu görüntüler tartışma yaratmıştı! Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testinin sonucu çıktı

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay olmuştu. Avukatı, Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katılmıştı. Burada sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın partide görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmıştı. Bazı yayın organları Subaşı'nın bu görüntülerde uyuşturucu kullandığını iddia etmişti.

TEST SONUCU NEGATİF

Görüntüler büyük yankı uyandırırken Şeyma Subaşı'nın avukatı Emek Emre, sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı. Emek Emre, müvekkilinin Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAKTIR"

Söz konusu görüntülerin müvekkilinden habersiz çekildiğini ve rızası olmadan paylaşıldığına dikkat çeken Emek Emre "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır" denildi.