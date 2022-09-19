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Partide sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Oyuncu Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti

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Contemporary İstanbul etkinliğinin partisine katılan oyuncu Ekin Mert Daymaz, gecenin ilerleyen dakikalarında kız arkadaşıyla öpüşürken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla sinirlenerek basın mensuplarının yanına gelen oyuncu, "Bu yaptığınız iş mi? Haber vermeden çekiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Contemporary İstanbul'un bu yıl 17'nci kez düzenlenen etkinliğin partisine katılan ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz partinin ilerleyen saatlerinde kuytu bir köşede baş başa oturduğu kız arkadaşı ile sohbet ederken birden öpüşmeye başladı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Patlayan flaşları gören Ekin Mert Daymaz "Böyle de olur mu siz biraz evvel biz den poz istemediniz mi bu ne şimdi" diyerek çekilen fotoğraflara tepki gösterdi. Oturduğu yerden sinirli bir tavırla gazetecilerin yanına gelen Daymaz "Şimdi bu yaptığınız iş mi neden haber vermeden çekiyorsunuz. Allah'tan yanımdaki öptüm kız benim kız arkadaşım" diyerek sinirlerine hakim olamadı.

Partide sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Oyuncu Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti

Partide sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Oyuncu Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti

Partide sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Oyuncu Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti

Partide sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Oyuncu Ekin Mert Daymaz, muhabirlere sitem etti

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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