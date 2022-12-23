Pakize Suda son yolculuğuna uğurlanırken gözler eski partneri Saba Tümer'i aradı

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Pakize Suda, 21 Aralık beynine giden ana damarlardan birini pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suda, bugün Muğla'da kılınan cenaze namazının ardından Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken gözler eski partneri Saba Tümer'i aradı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze törenine Suda'nın ablası Ayşe Suda, yeğenleri Dilara Elagözlü, Genco Çağlar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından Pakize Suda'nın cenazesi Menteşe Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ESKİ PARTNERİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Cenaze törenine Suda'nın yakın çevresi katılırken sanat dünyasından kimsenin olmaması dikkat çekti. Usta isim ile daha önce program sunan ve vefatını öğrendikten sonra duygusal bir paylaşım yapan Saba Tümer, cenaze törenine katılmadı. Tümer, Suda'nın töreni esnasında Ankara'da bulunduğu ve Hacettepe Üniversitesi'nde konuşma yaptığı öğrenildi.

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA DUYGUSAL BİR PAYLAŞIM YAPTI

Pakize Suda'nın ölüm haberini aldıktan sonra Instagram hesabından Suda ile bir telefon görüşmesini yayınlayan Saba Tümer, şu notu düştü: "Renkler teker teker eksiliyor, Pako'nun gidişi de yaraya tuz ekti adeta. Pako bir zamanların Aynalı Meyhanesi'nde efsaneydi, sonra yıllarca köşe yazılarıyla güldürdü. Biz de birlikte televizyon programı yaptık ve çok eğlendik. Deli dolu, şen şakrak, farklı bir zekası olan özel bir kadındı. İki sene sürdü program ama biz onunla sabah akşam birlikteydik. O AVM senin bu AVM benim gezip duruyorduk çokta eğleniyorduk beraber. O benim topuklu ayakkabılarla dolaşmamla dalga geçiyordu, arabada şarkı söylediğimde sesim çok kötü olduğu için 'Bu şarkıyı sonuna kadar bilmiyorsundur inşallah' diyordu. O kadar güzel vakitler geçirdik ki bir anda hepsi gözümde canlandı. Her gidenle biraz daha eksiliyoruz, Pakize Suda'nın da hep hayatımızda olacağını, hep bizi güldüreceğini düşünürdüm. Bizi bir gün bırakıp gideceği aklıma gelmezdi. Nurlar içinde yat Pako'm seni çok özleyeceğim…"

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