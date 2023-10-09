Pakistan'da Burak Özçivit izdihamı! Erkek hayranlarının içinden güçlükle kurtarıldı

İşbirliği yaptığı bir parfüm markasının davetlisi olarak Pakistan'a giden Burak Özçivit'in erkek hayranları izdiham yarattı. Kalabalığın arasında kalan oyuncu, korumalar tarafından güçlükle kurtarıldı.

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırını aştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, bir parfüm markasının davetlisi olarak gittiği ülkede erkek hayranlarının yoğun sevgisiyle karşılaştı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İşbirliği yaptığı parfüm markasının yüzü olan Burak Özçivit, davet için Pakistan'a gitti. Erkek hayranlarınbir anda oyuncunun etrafını sarmasıyla arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle birlikte Özçivit alandan çıkarıldı. Ezilme tehlikesi geçiren oyuncu güvenliklerin araya girmesiyle kurtuldu. Burak Özçivit, o anları da 24,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.