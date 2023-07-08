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Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

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Oyuncu ve şarkıcı Özkan Uğur'un ölümü yıllar önce rol aldığı Cennet Mahallesi dizisindeki ekip arkadaşlarını kahretti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Alişan, Belemir Temizsoy ve Melek Baykal, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Sayısız şarkı ve projeye imza atan Özkan Uğur, 3. kez lenfoma kanseriyle mücadele ederken böbreklerinde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle entübe edildiği hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur'un ölümü oyunculuk kariyerini başlatan Cennet Mahallesi dizisi oyuncularını da derinden etkiledi.

Katıldığı canlı yayında hüngür hüngür ağlayan ve konuşmakta güçlük çeken Melek Baykal, Instagram hesabından usta ismin fotoğrafını paylaşarak "Özkan'ım canım niye be canım... Ne kadar ümitlenmiştik oysa… Çok üzgünüm çok. Dünyanın en güzel adamını kaybettik. Başta ailesi Aysun'uma, evladı Alişan'ıma tüm sevenlerine sanat camiasına sabırlar diliyorum. Sevenlerin seni asla unutmayacak Özkan'ım her zaman güzel hatırlayacak" dedi.

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

Dizide Ferhat rolünü oynayan şarkıcı Alişan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüm, çok üzgünüz. Her şeyden önce kalbi tertemiz ve büyük bir ustayı kaybettik. Seni tanıdığım için ve seninle çalıştığım için çok gururluyum Özkan Abi. O güzel kalbinin mükafatını İnşallah cennette alacaksın. Başta ailen olmak üzere biz sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun abi" ifadelerini kullandı.

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

Cennet Mahallesi'nde Zeliş rolünü oynayan Belemir Temizsoy ise "Ahh mekanı cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Başarılı oyuncu Şeyla Halis, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye çok büyük bir müzisyenini ve harika yetenekte bir oyuncusunu yitirdi. Başta ailesi olmak üzere sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seninle beraber çalışmak benim için büyük bir onurdur."

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

Özkan Uğur'un ölümü Cennet Mahallesi dizisinin oyuncularını kahretti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Cennet Mahallesi Melek Baykal Özkan Uğur Alişan Magazin Haberler

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